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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Газиантеп
Кайсериспор - Газиантеп: обзор матча 19 декабря 2021
Кайсериспор
19.12.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Газиантеп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Газиантеп
90'
+4
Вторая желтая
Х. Мендиль
82'
Замена
Н. Дико
️️️️
Ф. Соялп
Замена
К. Манэ
️️️️
Г. Кампаньяро
80'
Замена
E. Demir
️️️️
Э. Бассан
79'
68'
Замена
О. Джейлан
️️️️
А. Эль-Мессауди
Замена
М. Гавранович
️️️️
О. Кеман
63'
Замена
Д. Аттама
️️️️
И. Акдаг
63'
62'
Желтая карточка
Х. Мендиль
58'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
Х. Пехливан
58'
Замена
C. Şahin
️️️️
К. Эзер
Желтая карточка
Г. Саздаги
37'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
И. Парлак
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
20
Карлос Манэ
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-1-3-3
1
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
15
Кампаньяро
6
Булут
9
Тиам
8
Кеман
23
Парлак
12
Акдаг
17
Бассан
3-2-3-2
19
Гювенк
70
Кициу
3
Джилободжи
11
Пехливан
29
Колкер
14
Тошка
21
Эрдоган
8
Соялп
10
Эзер
25
Фигейредо
11
Эль-Мессауди
23
Парлак
25
Саздаги
25
Саздаги
23
Парлак
15
Кампаньяро
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
15
Кампаньяро
8
Кеман
19
Гавранович
19
Гавранович
8
Кеман
12
Акдаг
3
Аттама
3
Аттама
12
Акдаг
17
Бассан
14
14
17
Бассан
11
Пехливан
37
Мендиль
37
Мендиль
11
Пехливан
11
Эль-Мессауди
77
Джейлан
77
Джейлан
11
Эль-Мессауди
10
Эзер
70
70
10
Эзер
8
Соялп
12
Дико
12
Дико
8
Соялп
Остались в запасе
Кайсериспор
Газиантеп
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Газиантеп
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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