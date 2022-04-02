Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Фенербахче
Кайсериспор - Фенербахче: обзор матча 02 апреля 2022
Кайсериспор
02.04.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
0 : 4
Завершен
Фенербахче
16'
М. Зайц
45'
Д. Росси
54'
И. Кахведжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Фенербахче
84'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Мин-Джэ
Замена
И. Парлак
️️️️
М. Гавранович
76'
Замена
Г. Саздаги
️️️️
Г. Кампаньяро
76'
76'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Зайц
76'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Ф. Новак
Желтая карточка
О. Булут
73'
Замена
К. Манэ
️️️️
Э. Бассан
68'
68'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Росси
56'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
54'
ГОЛ! 0:3!
И. Кахведжи
Пас отдал
Б. Осайи-Самуэль
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Кардозу
46'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
А. Пармак
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Д. Росси
Пас отдал
И. Кахведжи
35'
Желтая карточка
С. Азиз
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Зайц
Пас отдал
С. Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-1-3-1-2
1
23
Кароль
5
Хосейни
45
Четин
15
Кампаньяро
6
Пармак
8
Кеман
6
Булут
20
Кардозу
17
Бассан
19
Гавранович
4-4-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
4
Азиз
57
Новак
8
Зайц
19
Креспо
8
Яндас
17
Кахведжи
9
Росси
19
Дурсун
6
Пармак
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
6
Пармак
15
Кампаньяро
25
Саздаги
25
Саздаги
15
Кампаньяро
20
Кардозу
9
Пектемек
9
Пектемек
20
Кардозу
17
Бассан
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
17
Бассан
19
Гавранович
23
Парлак
23
Парлак
19
Гавранович
3
Мин-Джэ
41
Салаи
41
Салаи
3
Мин-Джэ
57
Новак
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
57
Новак
8
Зайц
14
Густаво
14
Густаво
8
Зайц
9
Росси
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Росси
Остались в запасе
Кайсериспор
Фенербахче
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Кайсериспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
Новости команд
Все
Кайсериспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Российский нападающий обвинил бывший клуб в буллинге: «Была цель меня сгнобить»
10 октября
2
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
2 сентября
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20 августа
1
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
18 августа
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17 августа
5
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+