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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Кайсериспор
Трабзонспор - Кайсериспор: обзор матча 25 февраля 2022
Трабзонспор
25.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Кайсериспор
49'
Э. Вишча
59'
Джанини
90+8'
Э. Нвакаеме (П)
24'
М. Гавранович
45+1'
М. Тиам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Кайсериспор
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Нвакаеме
90'
+8
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Омюр
80'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
М. Сиопис
80'
72'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Л. Кароль
72'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
72'
Замена
К. Манэ
️️️️
М. Кардозу
ГОЛ! 2:2!
Джанини
Пас отдал
Э. Нвакаеме
59'
56'
Замена
Д. Коловециос
️️️️
Р. Дживелек
ГОЛ! 1:2!
Э. Вишча
49'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
Т. Пухач
46'
Замена
Джанини
️️️️
Т. Бакасетас
46'
Замена
С. Денсвил
️️️️
А. Каплан
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Тиам
Пас отдал
О. Булут
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Гавранович
Пас отдал
О. Булут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Кайсериспор
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
22
Hayrullah Erkip
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
4-2-2-2
1
Чакир
27
Пухач
22
Каплан
14
Уго
33
Перес
33
Омюр
6
Сиопис
9
Бакасетас
10
Вишча
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
3-3-1-3
1
45
Четин
5
Хосейни
23
Кароль
6
Пармак
9
Тиам
6
Булут
20
Кардозу
19
Гавранович
3
Аттама
28
Дживелек
22
Каплан
4
Денсвил
4
Денсвил
22
Каплан
6
Сиопис
3
Эздемир
3
Эздемир
6
Сиопис
27
Пухач
10
Эрдоган
10
Эрдоган
27
Пухач
9
Бакасетас
21
Джанини
21
Джанини
9
Бакасетас
33
Омюр
55
Койта
55
Койта
33
Омюр
28
Дживелек
4
Коловециос
4
Коловециос
28
Дживелек
23
Кароль
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
23
Кароль
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
20
Кардозу
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
20
Кардозу
Остались в запасе
Трабзонспор
Кайсериспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Остались в запасе
3
Ясир Субаши
ЦЗ
22
Hayrullah Erkip
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Трабзонспор - Кайсериспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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