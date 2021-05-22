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Папакоули Диоп
Статистика
Папакоули Диоп - статистика
Завершил карьеру
19 марта 1986 (40), Каолак
#18 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Сенегал | Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
33
1
1
7
2
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
0 : 1
22.05.2021
Барселона
1' - 62'
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
4 : 1
16.05.2021
Эйбар
68' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1 : 1
13.05.2021
Бетис
1' - 46'
34'
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0 : 1
09.05.2021
Эйбар
1' - 90'
67'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
3 : 0
01.05.2021
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
26.04.2021
Реал Сосьедад
1' - 68'
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
4 : 1
22.04.2021
Эйбар
1' - 60'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0 : 1
10.04.2021
Леванте
1' - 62'
15'
Испания. Примера, 29 тур
Реал
2 : 0
03.04.2021
Эйбар
1' - 76'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
20.03.2021
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Эйбар
1 : 3
14.03.2021
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1 : 0
06.03.2021
Эйбар
1' - 80'
Испания. Примера, 25 тур
Эйбар
1 : 1
27.02.2021
Уэска
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1 : 0
20.02.2021
Эйбар
1' - 70'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1 : 1
13.02.2021
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Осасуна
2 : 1
07.02.2021
Эйбар
74' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0 : 2
30.01.2021
Севилья
1' - 75'
17'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 1
24.01.2021
Эйбар
76' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эйбар
1 : 2
21.01.2021
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2 : 1
10.01.2021
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эйбар
2 : 0
03.01.2021
Гранада
1' - 90'
4'
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
29.12.2020
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 1
24.12.2020
Эйбар
46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
1 : 3
20.12.2020
Реал
1' - 82'
Испания. Примера, 13 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
13.12.2020
Эйбар
1' - 76'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 2
30.11.2020
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0 : 0
22.11.2020
Хетафе
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 9 тур
Уэска
1 : 1
07.11.2020
Эйбар
74' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 2
30.10.2020
Кадис
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
0 : 1
24.10.2020
Эйбар
1' - 90'
41'
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
1' - 73'
73'
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 1
30.09.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1 : 2
27.09.2020
Атлетик
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0 : 0
12.09.2020
Сельта
1' - 87'
81'
87'
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