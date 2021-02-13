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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Вальядолид
Эйбар - Вальядолид: обзор матча 13 февраля 2021
Эйбар
13.02.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
23'
Кике
7'
Р. Меса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Вальядолид
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Орельяна
89'
Замена
Мичел
️️️️
Р. Меса
85'
Желтая карточка
Л. Оласа
79'
Желтая карточка
К. Перес
Замена
Й. Муто
️️️️
Кике
79'
74'
Замена
С. Джанко
️️️️
Жота
68'
Замена
К. Кодро
️️️️
Ш. Вайссман
Желтая карточка
А. Посо
64'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Соареш
64'
Желтая карточка
Р. Соареш
39'
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
Б. Хиль
23'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
7
Жота
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Мичел
ЦП
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
55
Соареш
15
Оливейра
23
Арбилья
24
Посо
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
17
Хиль
9
Энрих
19
Кике
4-2-2-2
1
Масип
2
Перес
12
Рубио
18
Гонсалес
15
Оласа
16
Меса
71
Перес
14
Орельяна
7
Жота
14
Гвардиола
19
Вайссман
55
Соареш
3
Анхель
3
Анхель
55
Соареш
19
Кике
11
Муто
11
Муто
19
Кике
7
Жота
17
Джанко
17
Джанко
7
Жота
16
Меса
21
Мичел
21
Мичел
16
Меса
19
Вайссман
19
Кодро
19
Кодро
19
Вайссман
Остались в запасе
Эйбар
Вальядолид
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
20
Ориоль Рей
ОП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Эйбар - Вальядолид
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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