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Ла Лига 2026/2027
Уэска - Эйбар
Уэска - Эйбар: обзор матча 07 ноября 2020
Уэска
07.11.2020, суббота, 16:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
67'
Р. Мир
38'
Э. Бургос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэска - Эйбар
Желтая карточка
И. Думбия
90'
+2
Замена
И. Думбия
️️️️
П. Москера
90'
+1
Замена
К. Нвакали
️️️️
М. Рико
90'
+1
Желтая карточка
П. Инсуа
88'
86'
Замена
П. Леон
️️️️
Б. Хиль
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Феррейро
83'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Б. Гарсия
79'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Рамирес
79'
74'
Замена
П. Бигас
️️️️
Э. Бургос
74'
Замена
П. Диоп
️️️️
Кике
ГОЛ! 1:1!
Р. Мир
Пас отдал
П. Лопес
67'
65'
Замена
Й. Муто
️️️️
К. Родригес
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бургос
Пас отдал
П. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
16
Роберто Олабе
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
4-2-2-2
1
Андрес
22
Галан
44
Инсуа
22
Сиовас
19
Лопес
5
Москера
17
Рико
10
Гарсия
7
Феррейро
19
Рамирес
17
Мир
3-2-2-2-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
20
Бургос
23
Арбилья
24
Посо
13
Родригес
8
Экспозито
6
Альварес
17
Хиль
14
Инуи
19
Кике
7
Феррейро
17
Гомес
17
Гомес
7
Феррейро
19
Рамирес
10
Онтиверос
10
Онтиверос
19
Рамирес
10
Гарсия
22
Карлос
22
Карлос
10
Гарсия
17
Рико
22
Нвакали
22
Нвакали
17
Рико
5
Москера
8
Думбия
8
Думбия
5
Москера
20
Бургос
6
Бигас
6
Бигас
20
Бургос
19
Кике
18
Диоп
18
Диоп
19
Кике
17
Хиль
14
Леон
14
Леон
17
Хиль
13
Родригес
11
Муто
11
Муто
13
Родригес
Остались в запасе
Уэска
Эйбар
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Гастон Силва
ЛЗ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Уэска - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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