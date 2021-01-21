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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Атлетико
Эйбар - Атлетико: обзор матча 21 января 2021
Эйбар
21.01.2021, четверг, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
12'
М. Дмитрович (П)
40'
Л. Суарес
89'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Атлетико
90'
+2
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Л. Суарес
Замена
П. Леон
️️️️
П. Диоп
90'
89'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Суарес
Желтая карточка
А. Арбилья
83'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
77'
62'
Желтая карточка
А. Фелипе
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Т. Лемар
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Корреа
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дмитрович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
23
Арбилья
6
Бигас
24
Посо
18
Диоп
6
Альварес
8
Экспозито
14
Инуи
19
Кике
11
Муто
4-2-3-1
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
18
Фелипе
15
Савич
14
Льоренте
8
Ньигес
10
Корреа
18
Лемар
10
Карраско
9
Суарес
18
Диоп
14
Леон
14
Леон
18
Диоп
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
10
Корреа
34
Торрейра
34
Торрейра
10
Корреа
9
Суарес
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
9
Суарес
18
Лемар
79
Феликс
79
Феликс
18
Лемар
Остались в запасе
Эйбар
Атлетико
3
Робер
ПЗ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
55
Рафа Соареш
ЛЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эйбар - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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