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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Гранада
Эйбар - Гранада: обзор матча 03 января 2021
Эйбар
03.01.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
55'
Б. Хиль
76'
Б. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Гранада
Замена
С. Альварес
️️️️
Кике
90'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хиль
Пас отдал
Кике
76'
75'
Замена
В. Диас
️️️️
К. Нева
Замена
Й. Муто
️️️️
С. Энрих
75'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Т. Инуи
68'
66'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
66'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
66'
Замена
А. Соро
️️️️
Р. Кенеди
ГОЛ! 1:0!
Б. Хиль
55'
Пенальти не реализован!
Э. Экспозито
55'
40'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
Э. Экспозито
27'
Желтая карточка
П. Диоп
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
10
Антонио Аранда
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
55
Соареш
15
Оливейра
6
Бигас
24
Посо
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
17
Хиль
19
Кике
9
Энрих
4-1-1-2-2
1
Силва
17
Куини
24
Вальехо
5
Санчес
21
Нева
25
Гоналон
21
Эррера
7
Пуэртас
29
Кенеди
9
Сольдадо
97
Суарес
14
Инуи
23
Арбилья
23
Арбилья
14
Инуи
19
Кике
6
Альварес
6
Альварес
19
Кике
9
Энрих
11
Муто
11
Муто
9
Энрих
29
Кенеди
29
Соро
29
Соро
29
Кенеди
21
Нева
16
Диас
16
Диас
21
Нева
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
Остались в запасе
Эйбар
Гранада
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
10
Антонио Аранда
ЦП
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
10
Антонио Аранда
ЦП
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Эйбар - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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