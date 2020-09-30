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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Эльче
Эйбар - Эльче: обзор матча 30 сентября 2020
Эйбар
30.09.2020, среда, 22:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Эльче
37'
Л. Бойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Эльче
90'
Замена
Нино
️️️️
П. Милья
89'
Замена
Луисми
️️️️
О. Мфулу
83'
Замена
Ю. Коне
️️️️
Л. Бойе
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
Т. Инуи
74'
Замена
У. Ариета
️️️️
Кике
74'
Замена
Кике
️️️️
Й. Муто
63'
Пенальти не реализован!
Э. Экспозито
52'
Желтая карточка
Э. Бургос
47'
Замена
Э. Бургос
️️️️
П. Бигас
46'
39'
Желтая карточка
Хосан
37'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойе
28'
Желтая карточка
Т. Моренте
Замена
С. Альварес
️️️️
Ресио
24'
Желтая карточка
А. Техеро
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
36
Ресио
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Эльче
28
Луис Кастильо
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
24
Сесар Морено
ЦП
8
Рамон Фольч
ЦП
19
Луисми
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
11
Нино
ЦФ
4-2-2-2
13
Дмитрович
13
Родригес
23
Арбилья
6
Бигас
23
Техеро
36
Ресио
8
Экспозито
14
Инуи
14
Леон
19
Кике
11
Муто
3-1-1-3-2
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
12
Кальво
12
Мфулу
10
Гути
17
Хосан
20
Моренте
10
Фидель
15
Бойе
11
Милья
19
Кике
32
Ариета
32
Ариета
19
Кике
6
Бигас
20
Бургос
20
Бургос
6
Бигас
36
Ресио
6
Альварес
6
Альварес
36
Ресио
14
Инуи
92
Кадзиор
92
Кадзиор
14
Инуи
11
Муто
7
Кике
7
Кике
11
Муто
15
Бойе
99
Коне
99
Коне
15
Бойе
12
Мфулу
19
Луисми
19
Луисми
12
Мфулу
11
Милья
11
Нино
11
Нино
11
Милья
Остались в запасе
Эйбар
Эльче
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
24
Сесар Морено
ЦП
32
Жерар Барри
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
24
Сесар Морено
ЦП
32
Жерар Барри
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Эйбар - Эльче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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