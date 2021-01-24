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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эйбар
Сельта - Эйбар: обзор матча 24 января 2021
Сельта
24.01.2021, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
9'
Б. Мендес
53'
Б. Хиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эйбар
Желтая карточка
С. Мина
80'
Замена
М. Баэса
️️️️
Нолито
80'
76'
Замена
П. Диоп
️️️️
Ресио
75'
Замена
П. Леон
️️️️
Кике
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Ф. Бельтран
75'
Желтая карточка
Б. Мендес
66'
64'
Желтая карточка
Ресио
63'
Замена
А. Гарсия
️️️️
С. Альварес
Желтая карточка
О. Йокушлу
54'
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хиль
Пас отдал
Й. Муто
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Э. Мор
46'
43'
Желтая карточка
Э. Экспозито
Желтая карточка
Р. Тапиа
35'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
9'
2'
Желтая карточка
Р. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Джордан Холсгров
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-1-1-2-2
36
Бланко
15
Оласа
24
Мурильо
14
Араужо
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
7
Мор
10
Мендес
77
Мина
3
Нолито
4-3-1-2
13
Дмитрович
24
Посо
15
Оливейра
6
Бигас
55
Соареш
36
Ресио
6
Альварес
8
Экспозито
17
Хиль
19
Кике
11
Муто
8
Бельтран
20
Гонсалес
20
Гонсалес
8
Бельтран
3
Нолито
8
Баэса
8
Баэса
3
Нолито
7
Мор
5
Йокушлу
5
Йокушлу
7
Мор
36
Ресио
18
Диоп
18
Диоп
36
Ресио
6
Альварес
24
Гарсия
24
Гарсия
6
Альварес
19
Кике
14
Леон
14
Леон
19
Кике
Остались в запасе
Сельта
Эйбар
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
25
Иван Вильяр
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Остались в запасе
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Сельта - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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