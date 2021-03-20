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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 20 марта 2021
Атлетик
20.03.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
9'
Ю. Бершиче
17'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
90'
+1
Замена
Кике
️️️️
Кике
84'
Замена
П. Леон
️️️️
А. Гарсия
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Беренгер
75'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
75'
74'
Желтая карточка
А. Посо
71'
Замена
Т. Инуи
️️️️
К. Родригес
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
69'
Желтая карточка
И. Мартинес
56'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
46'
Замена
У. Венцедор
️️️️
У. Лопес
46'
17'
ГОЛ! 1:1!
Кике
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
О. де Маркос
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Унаи Дуфур
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
8
Лопес
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
3-3-2-1-1
13
Дмитрович
55
Соареш
15
Оливейра
23
Арбилья
24
Посо
18
Диоп
13
Родригес
6
Альварес
24
Гарсия
17
Хиль
19
Кике
8
Лопес
12
Венцедор
12
Венцедор
8
Лопес
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
7
Беренгер
7
Морсильо
7
Морсильо
7
Беренгер
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
13
Родригес
14
Инуи
14
Инуи
13
Родригес
24
Гарсия
14
Леон
14
Леон
24
Гарсия
19
Кике
7
Кике
7
Кике
19
Кике
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
Остались в запасе
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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