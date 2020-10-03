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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эйбар
Вальядолид - Эйбар: обзор матча 03 октября 2020
Вальядолид
03.10.2020, суббота, 14:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Эйбар
37'
Т. Вилья
29'
Э. Бургос (П)
90'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эйбар
90'
+6
Желтая карточка
Робер
Замена
В. Рубио
️️️️
Феде
90'
+2
90'
ГОЛ! 1:2!
К. Родригес
Пас отдал
А. Арбилья
88'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Т. Инуи
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Т. Вилья
78'
76'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Й. Муто
73'
Красная карточка
П. Диоп
Замена
О. Плано
️️️️
Ф. Орельяна
65'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
С. Гвардиола
65'
62'
Замена
Кике
️️️️
Э. Менди
59'
Желтая карточка
Э. Бургос
55'
Желтая карточка
Э. Менди
Пенальти не реализован!
С. Гвардиола
48'
ГОЛ! 1:1!
Т. Вилья
Пас отдал
Н. Мартинес
37'
Желтая карточка
Д. Эль-Ямик
31'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Бургос
Желтая карточка
Феде
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
28
Энаут Менди
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
8
Хосе Саласар
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
19
Кике
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-2-2-2
13
Роберто
22
Мартинес
5
Эль-Ямик
15
Санчес
2
Перес
71
Перес
6
Феде
19
Вилья
14
Орельяна
14
Гвардиола
10
Андре
3-3-1-1-2
13
Дмитрович
55
Соареш
15
Оливейра
20
Бургос
3
Робер
18
Диоп
13
Родригес
6
Альварес
14
Инуи
11
Муто
28
Менди
14
Орельяна
20
Плано
20
Плано
14
Орельяна
19
Вилья
14
Эрвияс
14
Эрвияс
19
Вилья
6
Феде
20
Рубио
20
Рубио
6
Феде
14
Гвардиола
19
Вайссман
19
Вайссман
14
Гвардиола
14
Инуи
23
Арбилья
23
Арбилья
14
Инуи
11
Муто
8
Экспозито
8
Экспозито
11
Муто
28
Менди
19
Кике
19
Кике
28
Менди
Остались в запасе
Вальядолид
Эйбар
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
20
Мигель Атьенса
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Эйбар
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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