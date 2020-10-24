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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эйбар
Севилья - Эйбар: обзор матча 24 октября 2020
Севилья
24.10.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
41'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эйбар
87'
Желтая карточка
П. Леон
85'
Замена
П. Леон
️️️️
Б. Хиль
Замена
Ф. Васкес
️️️️
М. Эль-Хаддади
80'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
И. Ракитич
80'
74'
Желтая карточка
Э. Экспозито
73'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Кике
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Ю. Эн-Несири
70'
Замена
Сусо
️️️️
О. Родригес
70'
61'
Замена
С. Энрих
️️️️
К. Родригес
Замена
Л. Окампос
️️️️
С. Гомес
46'
44'
Желтая карточка
К. Родригес
41'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
11
Антонио Сарсана
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-3-1-2
31
Вацлик
21
Акунья
34
Карлос
21
Гомес
16
Навас
11
Ракитич
8
Гудель
8
Торрес
14
Родригес
16
Эль-Хаддади
21
Эн-Несири
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
15
Оливейра
23
Арбилья
20
Бургос
24
Посо
18
Диоп
13
Родригес
6
Альварес
17
Хиль
14
Инуи
19
Кике
16
Эль-Хаддади
20
Васкес
20
Васкес
16
Эль-Хаддади
21
Гомес
7
Окампос
7
Окампос
21
Гомес
14
Родригес
10
Сусо
10
Сусо
14
Родригес
11
Ракитич
26
де Йонг
26
де Йонг
11
Ракитич
21
Эн-Несири
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
21
Эн-Несири
19
Кике
8
Экспозито
8
Экспозито
19
Кике
17
Хиль
14
Леон
14
Леон
17
Хиль
13
Родригес
9
Энрих
9
Энрих
13
Родригес
Остались в запасе
Севилья
Эйбар
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Хави Диас
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
5
Фернандо
ОП
11
Антонио Сарсана
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
3
Робер
ПЗ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Эйбар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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