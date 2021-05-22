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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Барселона
Эйбар - Барселона: обзор матча 22 мая 2021
Эйбар
22.05.2021, суббота, 19:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
81'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Барселона
81'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
78'
Желтая карточка
Р. Араухо
Замена
Кике
️️️️
С. Энрих
76'
Замена
П. Бигас
️️️️
П. Оливейра
76'
Замена
А. Посо
️️️️
Робер
76'
74'
Желтая карточка
С. Бускетс
74'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Ф. де Йонг
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Диоп
62'
55'
Замена
Р. Пуч
️️️️
И. Мориба
46'
Замена
С. Умтити
️️️️
О. Мингеса
46'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Х. Фирпо
46'
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Тринкау
Замена
П. Леон
️️️️
Б. Хиль
46'
23'
Желтая карточка
Х. Фирпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
33
Нето
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эйбар
13
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
36
Ресио
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Родригес
55
Соареш
23
Арбилья
15
Оливейра
3
Робер
18
Диоп
20
Атьенса
17
Хиль
14
Инуи
9
Энрих
19
Кике
4-1-2-1-2
33
Нето
8
Дест
33
Араухо
30
Мингеса
23
Фирпо
5
Бускетс
21
де Йонг
6
Мориба
10
Дембеле
7
Гризманн
7
Тринкау
15
Оливейра
6
Бигас
6
Бигас
15
Оливейра
3
Робер
24
Посо
24
Посо
3
Робер
18
Диоп
6
Альварес
6
Альварес
18
Диоп
17
Хиль
14
Леон
14
Леон
17
Хиль
9
Энрих
7
Кике
7
Кике
9
Энрих
23
Фирпо
18
Альба
18
Альба
23
Фирпо
30
Мингеса
14
Умтити
14
Умтити
30
Мингеса
21
де Йонг
15
Пьянич
15
Пьянич
21
де Йонг
6
Мориба
10
Пуч
10
Пуч
6
Мориба
7
Тринкау
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
7
Тринкау
Остались в запасе
Эйбар
Барселона
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Эйбар - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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