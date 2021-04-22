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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эйбар
Гранада - Эйбар: обзор матча 22 апреля 2021
Гранада
22.04.2021, четверг, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
4 : 1
Завершен
Эйбар
21'
Р. Сольдадо
37'
А. Пуэртас
77'
Р. Сольдадо
81'
Р. Кенеди
64'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эйбар
83'
Замена
К. Родригес
️️️️
Кике
83'
Замена
У. Ариета
️️️️
Б. Хиль
ГОЛ! 4:1!
Р. Кенеди
81'
Замена
К. Нева
️️️️
Р. Сольдадо
81'
Замена
Н. Перес
️️️️
Х. Вальехо
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Р. Кенеди
77'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Д. Мачис
71'
Замена
В. Диас
️️️️
А. Монторо
71'
64'
ГОЛ! 2:1!
Кике
Пас отдал
П. Леон
60'
Замена
Кике
️️️️
П. Диоп
60'
Замена
Х. Анхель
️️️️
С. Альварес
Замена
М. Гоналон
️️️️
Х. Молина
51'
46'
Замена
П. Леон
️️️️
Р. Соареш
42'
Желтая карточка
Ресио
Желтая карточка
Х. Молина
41'
ГОЛ! 2:0!
А. Пуэртас
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Пуэртас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
36
Ресио
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
17
Брайан Хиль
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Унаи Дуфур
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
20
Фулкье
5
Санчес
24
Вальехо
17
Куини
21
Эррера
19
Монторо
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
19
Молина
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
24
Посо
15
Оливейра
23
Арбилья
55
Соареш
18
Диоп
20
Атьенса
36
Ресио
6
Альварес
17
Хиль
19
Кике
11
Мачис
29
Кенеди
29
Кенеди
11
Мачис
9
Сольдадо
21
Нева
21
Нева
9
Сольдадо
24
Вальехо
18
Перес
18
Перес
24
Вальехо
19
Монторо
16
Диас
16
Диас
19
Монторо
19
Молина
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Молина
17
Хиль
32
Ариета
32
Ариета
17
Хиль
19
Кике
13
Родригес
13
Родригес
19
Кике
6
Альварес
3
Анхель
3
Анхель
6
Альварес
55
Соареш
14
Леон
14
Леон
55
Соареш
18
Диоп
7
Кике
7
Кике
18
Диоп
Остались в запасе
Гранада
Эйбар
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
Остались в запасе
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Гранада - Эйбар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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