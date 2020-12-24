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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Эйбар
Алавес - Эйбар: обзор матча 24 декабря 2020
Алавес
24.12.2020, четверг, 00:01
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
41'
Э. Мендес
45+2'
Дейверсон
4'
П. Леон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Эйбар
Замена
Хота
️️️️
Р. Дуарте
90'
+4
Желтая карточка
В. Лагвардия
89'
Замена
А. Марин
️️️️
Л. Риоха
89'
88'
Желтая карточка
У. Ариета
84'
Замена
Кике
️️️️
Э. Бургос
81'
Желтая карточка
Б. Хиль
77'
Замена
У. Ариета
️️️️
Э. Экспозито
Замена
М. Гарсия
️️️️
Р. Батталья
73'
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Мендес
73'
Желтая карточка
Т. Пина
62'
60'
Замена
Ресио
️️️️
Т. Инуи
Желтая карточка
Р. Батталья
56'
46'
Замена
️️️️
П. Леон
46'
Замена
П. Диоп
️️️️
С. Альварес
ГОЛ! 2:1!
Дейверсон
Пас отдал
Хоселу
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Э. Мендес
Пас отдал
Л. Риоха
41'
Желтая карточка
Э. Мендес
38'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
24
Хота
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
6
Батталья
17
Пина
7
Мендес
11
Риоха
16
Дейверсон
13
Хоселу
4-2-3-1
13
Дмитрович
24
Посо
20
Бургос
6
Бигас
23
Арбилья
6
Альварес
8
Экспозито
14
Леон
17
Хиль
14
Инуи
19
Кике
7
Мендес
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Мендес
11
Риоха
3
Марин
3
Марин
11
Риоха
5
Дуарте
24
Хота
24
Хота
5
Дуарте
6
Батталья
19
Гарсия
19
Гарсия
6
Батталья
8
Экспозито
32
Ариета
32
Ариета
8
Экспозито
6
Альварес
18
Диоп
18
Диоп
6
Альварес
14
Инуи
36
Ресио
36
Ресио
14
Инуи
20
Бургос
7
Кике
7
Кике
20
Бургос
Остались в запасе
Алавес
Эйбар
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
16
Хави Лопес
ЛЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Алавес - Эйбар
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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