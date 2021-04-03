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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эйбар
Реал - Эйбар: обзор матча 03 апреля 2021
Реал
03.04.2021, суббота, 17:15
Испания. Примера, 29 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
41'
М. Асенсио
73'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эйбар
90'
+4
Желтая карточка
А. Посо
81'
Замена
Х. Анхель
️️️️
Р. Соареш
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
80'
76'
Замена
М. Атьенса
️️️️
П. Диоп
76'
Замена
К. Родригес
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
73'
Замена
Винисиус
️️️️
Марсело
68'
Замена
С. Аррибас
️️️️
Иско
68'
61'
Замена
С. Энрих
️️️️
А. Гарсия
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
61'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
61'
46'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Б. Хиль
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Каземиро
41'
20'
Желтая карточка
Б. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
20
Мигель Атьенса
ЦП
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
6
Начо
12
Марсело
5
Каземиро
20
Модрич
10
Асенсио
22
Иско
17
Васкес
9
Бензема
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
24
Посо
15
Оливейра
23
Арбилья
55
Соареш
18
Диоп
6
Альварес
24
Гарсия
14
Леон
17
Хиль
19
Кике
20
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
20
Модрич
12
Марсело
7
Винисиус
7
Винисиус
12
Марсело
22
Иско
11
Аррибас
11
Аррибас
22
Иско
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
18
Диоп
20
Атьенса
20
Атьенса
18
Диоп
55
Соареш
3
Анхель
3
Анхель
55
Соареш
14
Леон
13
Родригес
13
Родригес
14
Леон
17
Хиль
14
Инуи
14
Инуи
17
Хиль
24
Гарсия
9
Энрих
9
Энрих
24
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Эйбар
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
32
Унаи Ариета
ЦФ
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Остались в запасе
32
Унаи Ариета
ЦФ
5
Унаи Дуфур
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Реал - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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