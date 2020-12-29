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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эйбар
Барселона - Эйбар: обзор матча 29 декабря 2020
Барселона
29.12.2020, вторник, 21:15
Испания. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Эйбар
67'
У. Дембеле
57'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эйбар
90'
+3
Замена
С. Куберо
️️️️
П. Диоп
Замена
Р. Пуч
️️️️
Педри
89'
83'
Желтая карточка
Ресио
Замена
С. Бускетс
️️️️
К. Лангле
82'
81'
Замена
Ресио
️️️️
Д. Кадзиор
75'
Желтая карточка
С. Альварес
73'
Замена
П. Оливейра
️️️️
Э. Бургос
73'
Замена
Й. Муто
️️️️
Кике
ГОЛ! 1:1!
У. Дембеле
Пас отдал
Х. Фирпо
67'
Замена
Тринкау
️️️️
А. Гризманн
66'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
М. Пьянич
66'
57'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Замена
У. Дембеле
️️️️
С. Дест
46'
Пенальти не реализован!
М. Брейтуэйт
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Педри
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
6
Серхио Альварес
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
3-2-3-2
1
тер Стеген
30
Мингеса
33
Араухо
2
Лангле
23
Фирпо
8
Дест
8
Педри
15
Пьянич
21
де Йонг
22
Брейтуэйт
7
Гризманн
4-1-3-1-1
13
Дмитрович
24
Посо
20
Бургос
6
Бигас
55
Соареш
18
Диоп
6
Альварес
92
Кадзиор
8
Экспозито
14
Инуи
19
Кике
15
Пьянич
11
Коутиньо
11
Коутиньо
15
Пьянич
2
Лангле
5
Бускетс
5
Бускетс
2
Лангле
8
Педри
10
Пуч
10
Пуч
8
Педри
8
Дест
10
Дембеле
10
Дембеле
8
Дест
7
Гризманн
7
Тринкау
7
Тринкау
7
Гризманн
20
Бургос
15
Оливейра
15
Оливейра
20
Бургос
92
Кадзиор
36
Ресио
36
Ресио
92
Кадзиор
18
Диоп
2
Куберо
2
Куберо
18
Диоп
19
Кике
11
Муто
11
Муто
19
Кике
Остались в запасе
Барселона
Эйбар
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
Остались в запасе
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Барселона - Эйбар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
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