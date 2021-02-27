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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Уэска
Эйбар - Уэска: обзор матча 27 февраля 2021
Эйбар
27.02.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
83'
П. Диоп
81'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Уэска
88'
Замена
С. Гомес
️️️️
Р. Мир
87'
Замена
П. Лопес
️️️️
П. Маффео
ГОЛ! 1:1!
П. Диоп
Пас отдал
А. Гарсия
83'
81'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
Пас отдал
П. Маффео
Замена
️️️️
П. Леон
79'
Замена
А. Гарсия
️️️️
Б. Хиль
79'
Замена
Р. Соареш
️️️️
Х. Анхель
78'
Желтая карточка
П. Леон
73'
73'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Д. Эскриче
Замена
Й. Муто
️️️️
С. Энрих
70'
64'
Замена
М. Рико
️️️️
И. Думбия
Желтая карточка
Х. Анхель
60'
40'
Желтая карточка
П. Маффео
36'
Желтая карточка
Х. Галан
Замена
А. Арбилья
️️️️
П. Бигас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Хайме Сеоане
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
30
Дани Эскриче
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эйбар
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
26
Unai Ayala
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Уэска
1
Андрес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Родригес
3
Анхель
15
Оливейра
6
Бигас
24
Посо
18
Диоп
8
Экспозито
17
Хиль
14
Леон
9
Энрих
19
Кике
3-3-1-1-2
25
Фернандес
5
Пулидо
22
Сиовас
44
Инсуа
24
Маффео
8
Думбия
22
Галан
20
Сеоане
7
Феррейро
17
Мир
30
Эскриче
3
Анхель
55
Соареш
55
Соареш
3
Анхель
6
Бигас
23
Арбилья
23
Арбилья
6
Бигас
17
Хиль
24
Гарсия
24
Гарсия
17
Хиль
9
Энрих
11
Муто
11
Муто
9
Энрих
17
Мир
17
Гомес
17
Гомес
17
Мир
24
Маффео
19
Лопес
19
Лопес
24
Маффео
8
Думбия
17
Рико
17
Рико
8
Думбия
30
Эскриче
19
Рамирес
19
Рамирес
30
Эскриче
Остались в запасе
Эйбар
Уэска
26
Unai Ayala
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
26
Unai Ayala
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Карлос
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эйбар - Уэска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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