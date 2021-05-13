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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Бетис
Эйбар - Бетис: обзор матча 13 мая 2021
Эйбар
13.05.2021, четверг, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
83'
С. Энрих
4'
А. Гуардадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Бетис
Замена
П. Леон
️️️️
С. Энрих
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Энрих
Пас отдал
Робер
83'
79'
Замена
С. Каналес
️️️️
Н. Фекир
Замена
Й. Муто
️️️️
Х. Анхель
79'
72'
Замена
Л. Морон
️️️️
К. Тельо
72'
Замена
Родри
️️️️
Б. Иглесиас
Замена
К. Родригес
️️️️
Б. Хиль
72'
65'
Желтая карточка
Эмерсон
65'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Д. Лайнес
Желтая карточка
Робер
52'
Замена
Ресио
️️️️
П. Диоп
46'
Желтая карточка
П. Оливейра
38'
Желтая карточка
П. Диоп
34'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гуардадо
Пас отдал
Д. Лайнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
19
Кике
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
3
Анхель
15
Оливейра
23
Арбилья
3
Робер
18
Диоп
8
Экспозито
20
Атьенса
17
Хиль
9
Энрих
19
Кике
4-2-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
4
Руис
5
Бартра
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
2
Родригес
16
Лайнес
10
Фекир
37
Тельо
7
Иглесиас
17
Хиль
13
Родригес
13
Родригес
17
Хиль
18
Диоп
36
Ресио
36
Ресио
18
Диоп
9
Энрих
14
Леон
14
Леон
9
Энрих
3
Анхель
11
Муто
11
Муто
3
Анхель
7
Иглесиас
10
Родри
10
Родри
7
Иглесиас
10
Фекир
20
Каналес
20
Каналес
10
Фекир
16
Лайнес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
16
Лайнес
37
Тельо
80
Морон
80
Морон
37
Тельо
Остались в запасе
Эйбар
Бетис
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
19
Яссин Фекир
ЛВ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
19
Яссин Фекир
ЛВ
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эйбар - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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