Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 20 декабря 2020
Эйбар
20.12.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 3
Завершен
Реал
28'
Кике
6'
К. Бензема
13'
Л. Модрич
90+2'
Л. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
90'
+2
ГОЛ! 1:3!
Л. Васкес
Замена
У. Ариета
️️️️
Кике
83'
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Диоп
82'
73'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
73'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Замена
П. Леон
️️️️
Т. Инуи
72'
Желтая карточка
А. Арбилья
43'
ГОЛ! 1:2!
Кике
28'
13'
ГОЛ! 0:2!
Л. Модрич
Пас отдал
К. Бензема
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
13
Родригес
6
Бигас
23
Арбилья
24
Посо
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
17
Хиль
19
Кике
11
Муто
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
19
Кике
32
Ариета
32
Ариета
19
Кике
18
Диоп
6
Альварес
6
Альварес
18
Диоп
14
Инуи
14
Леон
14
Леон
14
Инуи
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
Остались в запасе
Эйбар
Реал
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
5
Унаи Дуфур
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
13
Йоель Родригес
ВР
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эйбар - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Реал
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Моуринью устроил взбучку защитнику «Реала» на тренировке
Вчера, 22:05
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
Вчера, 16:58
«Реал» – «ПСВ» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 11:04
Лига чемпионов: шансы «Реала» и ПСВ на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:42
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+