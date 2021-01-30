Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Севилья
Эйбар - Севилья: обзор матча 30 января 2021
Эйбар
30.01.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
28'
Л. Окампос (П)
55'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Севилья
90'
+5
Желтая карточка
И. Ракитич
90'
+4
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
82'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
82'
Замена
Д. Карлос
️️️️
С. Гомес
Желтая карточка
Робер
78'
Замена
А. Гарсия
️️️️
П. Диоп
75'
Замена
Робер
️️️️
А. Посо
75'
70'
Замена
И. Ракитич
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
А. Арбилья
62'
Замена
Й. Родригес
️️️️
М. Дмитрович
61'
Замена
С. Энрих
️️️️
Й. Муто
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хордан
Пас отдал
А. Видаль
Замена
П. Леон
️️️️
Т. Инуи
46'
46'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Навас
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Окампос
20'
Желтая карточка
С. Гомес
Желтая карточка
П. Диоп
17'
Желтая карточка
П. Оливейра
9'
7'
Замена
К. Рекик
️️️️
М. Акунья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
23
Арбилья
6
Бигас
15
Оливейра
24
Посо
18
Диоп
8
Экспозито
14
Инуи
17
Хиль
19
Кике
11
Муто
4-1-2-2-1
37
Буну
16
Навас
21
Гомес
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
24
Посо
3
Робер
3
Робер
24
Посо
13
Дмитрович
13
Родригес
13
Родригес
13
Дмитрович
18
Диоп
24
Гарсия
24
Гарсия
18
Диоп
14
Инуи
14
Леон
14
Леон
14
Инуи
11
Муто
9
Энрих
9
Энрих
11
Муто
21
Гомес
34
Карлос
34
Карлос
21
Гомес
21
Акунья
4
Рекик
4
Рекик
21
Акунья
16
Навас
22
Видаль
22
Видаль
16
Навас
8
Торрес
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Торрес
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
Остались в запасе
Эйбар
Севилья
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
55
Рафа Соареш
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
36
Ресио
ЦП
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
23
Йорис Наньон
ЦЗ
20
Франко Васкес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эйбар - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Новости команд
Все
Эйбар
Севилья
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+