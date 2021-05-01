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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Алавес
Эйбар - Алавес: обзор матча 01 мая 2021
Эйбар
01.05.2021, суббота, 15:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 0
Завершен
Алавес
3'
Кике
50'
Кике
59'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Алавес
Замена
С. Альварес
️️️️
Робер
86'
Замена
Й. Муто
️️️️
Кике
82'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Б. Хиль
82'
80'
Замена
Дейверсон
️️️️
Хоселу
63'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Лукас
63'
Замена
Б. Сайнс
️️️️
Хота
ГОЛ! 3:0!
Кике
Пас отдал
Р. Соареш
59'
57'
Желтая карточка
Р. Батталья
56'
Замена
П. Понс
️️️️
Т. Пина
56'
Замена
Л. Риоха
️️️️
Э. Мендес
Замена
Р. Соареш
️️️️
Х. Анхель
54'
ГОЛ! 2:0!
Кике
Пас отдал
Э. Экспозито
50'
44'
Желтая карточка
Т. Пина
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
Б. Хиль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
20
Мигель Атьенса
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Томас Пина
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
24
Хота
ПВ
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
5
Унаи Дуфур
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
32
Унаи Ариета
ЦФ
7
Кике
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
19
Ману Гарсия
ЦП
16
Дейверсон
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Дмитрович
3
Анхель
23
Арбилья
15
Оливейра
3
Робер
18
Диоп
20
Атьенса
8
Экспозито
17
Хиль
19
Кике
9
Энрих
4-3-1-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
23
Наварро
7
Мендес
6
Батталья
17
Пина
24
Хота
13
Хоселу
7
Лукас
3
Анхель
55
Соареш
55
Соареш
3
Анхель
3
Робер
6
Альварес
6
Альварес
3
Робер
17
Хиль
14
Инуи
14
Инуи
17
Хиль
19
Кике
11
Муто
11
Муто
19
Кике
17
Пина
8
Понс
8
Понс
17
Пина
24
Хота
17
Сайнс
17
Сайнс
24
Хота
7
Мендес
11
Риоха
11
Риоха
7
Мендес
13
Хоселу
16
Дейверсон
16
Дейверсон
13
Хоселу
7
Лукас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
7
Лукас
Остались в запасе
Эйбар
Алавес
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
5
Унаи Дуфур
ЦП
32
Унаи Ариета
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Кике
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эйбар - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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