Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Штрели Мамба - статистика

Ульм 1846
17 июня 1994 (32)
#45 | Нападающий
177 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
21
5
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
3 : 2
27.06.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Падерборн
1 : 3
20.06.2020
Боруссия М
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Унион
1 : 0
16.06.2020
Падерборн
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 30 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
06.06.2020
Падерборн
1' - 63'
43'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Падерборн
1 : 6
31.05.2020
Боруссия Д
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Аугсбург
0 : 0
27.05.2020
Падерборн
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Падерборн
1 : 1
23.05.2020
Хоффенхайм
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фортуна
0 : 0
16.05.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
3 : 2
21.02.2020
Падерборн
1' - 53'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
1 : 2
15.02.2020
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Шальке-04
1 : 1
08.02.2020
Падерборн
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Падерборн
2 : 4
02.02.2020
Вольфсбург
61' - 120'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Фрайбург
0 : 2
25.01.2020
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1 : 4
19.01.2020
Байер
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 1
22.12.2019
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 0
18.12.2019
Падерборн
1' - 90'
27'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Падерборн
1 : 1
14.12.2019
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 1
08.12.2019
Падерборн
1' - 90'
90'
41'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Падерборн
2 : 3
30.11.2019
РБ Лейпциг
1' - 90'
62'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия Д
3 : 3
22.11.2019
Падерборн
1' - 90'
5, 37'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
0 : 1
09.11.2019
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 0
01.11.2019
Падерборн
Был в запасе
54'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 0
26.10.2019
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3 : 0
20.10.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 3
28.09.2019
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Герта
2 : 1
21.09.2019
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
1 : 5
15.09.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
1 : 1
31.08.2019
Падерборн
1' - 90'
12'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 3
24.08.2019
Фрайбург
1' - 90'
3'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
3 : 2
17.08.2019
Падерборн
1' - 61'
25'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+