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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Падерборн
Айнтрахт - Падерборн: обзор матча 27 июня 2020
Айнтрахт
27.06.2020, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Падерборн
9'
С. Роде
33'
А. Силва
52'
Б. Дост
55'
М. Дрегер
75'
С. Михель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Падерборн
86'
Замена
Э. Эванс
️️️️
А. Сабири
85'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
М. Дрегер
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Б. Дост
78'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Кор
78'
75'
ГОЛ! 3:2!
С. Михель
Пас отдал
Б. Золински
75'
Замена
К. Прегер
️️️️
М. Риттер
Замена
Д. Соу
️️️️
А. Силва
66'
66'
Замена
Б. Золински
️️️️
Д. Србени
55'
ГОЛ! 3:1!
М. Дрегер
Пас отдал
М. Риттер
ГОЛ! 3:0!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Кор
52'
ГОЛ! 2:0!
А. Силва
Пас отдал
Д. Да Коста
33'
9'
Желтая карточка
С. Михель
ГОЛ! 1:0!
С. Роде
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
12
Бас Дост
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
11
Свен Михель
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
7
Марлон Риттер
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
12
Доминик Билогревич
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
10
Кай Прегер
ЦФ
45
Штрели Мамба
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
4-2-2-2
1
Трапп
19
Абрахам
26
Н'Дика
13
Хинтереггер
21
Да Коста
31
Кор
17
Роде
18
Костич
18
Камада
19
Силва
12
Дост
3-3-1-3
25
Цингерле
37
Дрегер
29
Коллинс
15
Килиан
19
Василиадис
21
Янс
10
Сабири
18
Антви-Адджей
7
Риттер
7
Србени
11
Михель
19
Силва
97
Соу
97
Соу
19
Силва
31
Кор
18
Де Гузман
18
Де Гузман
31
Кор
12
Дост
9
Пасьенса
9
Пасьенса
12
Дост
37
Дрегер
17
Хольтманн
17
Хольтманн
37
Дрегер
10
Сабири
14
Эванс
14
Эванс
10
Сабири
7
Риттер
10
Прегер
10
Прегер
7
Риттер
7
Србени
31
Золински
31
Золински
7
Србени
Остались в запасе
Айнтрахт
Падерборн
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
12
Доминик Билогревич
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
12
Доминик Билогревич
ЦП
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
45
Штрели Мамба
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Айнтрахт - Падерборн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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