Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Мохаммед Дауда
Статистика
Мохаммед Дауда - статистика
Завершил карьеру
20 февраля 1998 (28)
#15 | Нападающий
Гана
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Дания. Суперлига 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
13
0
0
2
0
Тенерифе
8
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Эльденсе
0 : 1
02.06.2024
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
1 : 2
26.05.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Эльденсе
0 : 0
18.05.2024
Леванте
87' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Бургос
1 : 2
10.05.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Эльденсе
1 : 2
05.05.2024
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Алькоркон
0 : 0
28.04.2024
Эльденсе
1' - 46'
Испания. Сегунда, 36 тур
Эльденсе
0 : 1
21.04.2024
Альбасете
72' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Вальядолид
1 : 0
13.04.2024
Эльденсе
1' - 66'
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльденсе
0 : 2
06.04.2024
ФК Андорра
59' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Эйбар
5 : 1
30.03.2024
Эльденсе
56' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Расинг
2 : 1
24.03.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
0 : 0
15.03.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Мирандес
2 : 1
09.03.2024
Эльденсе
68' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
2 : 0
02.03.2024
Вильярреал Б
1' - 34'
Испания. Сегунда, 28 тур
Эльденсе
2 : 0
25.02.2024
Расинг де Феррол
1' - 60'
Испания. Сегунда, 26 тур
Эльденсе
0 : 0
10.02.2024
Уэска
1' - 57'
55'
Испания. Сегунда, 25 тур
Овьедо
1 : 1
04.02.2024
Эльденсе
59' - 90'
82'
Испания. Сегунда, 24 тур
Эльденсе
3 : 2
28.01.2024
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Аморебьета
0 : 2
20.01.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Эльденсе
1 : 1
15.01.2024
Сарагоса
75' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
1 : 1
20.12.2023
Тенерифе
88' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Расинг де Феррол
1 : 1
17.12.2023
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Тенерифе
1 : 0
11.12.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Эльче
2 : 1
28.10.2023
Тенерифе
46' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
0 : 0
21.10.2023
Леванте
Был в запасе
85'
Испания. Сегунда, 10 тур
Тенерифе
2 : 1
08.10.2023
Бургос
1' - 44'
37'
44'
Испания. Сегунда, 9 тур
Тенерифе
2 : 0
03.10.2023
Расинг
72' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
3 : 0
30.09.2023
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Тенерифе
1 : 0
25.09.2023
Эспаньол
73' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Спортинг
2 : 1
17.09.2023
Тенерифе
1' - 58'
22'
Испания. Сегунда, 5 тур
Тенерифе
2 : 0
09.09.2023
Альбасете
76' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
ФК Андорра
0 : 1
03.09.2023
Тенерифе
1' - 67'
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
26.08.2023
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Уэска
0 : 2
21.08.2023
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Тенерифе
1 : 0
14.08.2023
Овьедо
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
21:51
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
20:59
1
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
20:48
2
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
19:53
2
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
19:32
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
19:22
4
«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
19:13
2
Круговой из ЦСКА совершил благородный поступок
19:07
2
Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
18:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+