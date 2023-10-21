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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Леванте
Тенерифе - Леванте: обзор матча 21 октября 2023
Тенерифе
21.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 12 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Леванте
Желтая карточка
J. Mellot
90'
Желтая карточка
М. Дауда
85'
Желтая карточка
A. Buñuel
82'
81'
Замена
А. Кантеро
️️️️
П. Мартинес
Замена
Я. Бодигер
️️️️
С. Гонсалес
76'
69'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
С. Лосано
69'
Замена
Г. Кочорашвили
️️️️
Д. Гомес
Замена
Анхель
️️️️
В. Рубио
62'
Замена
A. Buñuel
️️️️
Н. Мартинес
61'
60'
Желтая карточка
М. Булдини
55'
Замена
А. Алгобия
️️️️
О. Рей
54'
Замена
И. Ромеро
️️️️
Ó. Clemente
13'
Желтая карточка
О. Рей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
20
Ориоль Рей
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
9
Мохамед Булдини
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
16
Алехандро Блеса
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
4-1-2-3
12
Сориано
22
Мартинес
5
6
Гонсалес
22
14
Корредера
20
Рубио
12
Лопес
32
24
Амо
18
Гальего
4-1-3-2
1
Андрес
2
Капа
21
Поштиго
4
де ла Фуэнте
21
Рубен Везо
20
Рей
18
Мартинес
21
Лосано
10
99
Гомес
9
Булдини
6
Гонсалес
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Гонсалес
22
Мартинес
15
15
22
Мартинес
20
Рубио
9
Анхель
9
Анхель
20
Рубио
20
Рей
27
Алгобия
27
Алгобия
20
Рей
21
Лосано
20
Ибаньес
20
Ибаньес
21
Лосано
99
Гомес
8
Кочорашвили
8
Кочорашвили
99
Гомес
18
Мартинес
21
Кантеро
21
Кантеро
18
Мартинес
10
9
Ромеро
9
Ромеро
10
Остались в запасе
Тенерифе
Леванте
1
Tomeu Nadal
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Тенерифе - Леванте
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
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