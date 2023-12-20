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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - Тенерифе
Леганес - Тенерифе: обзор матча 20 декабря 2023
Леганес
20.12.2023, среда, 23:30
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
84'
С. Гонсалес
57'
T.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - Тенерифе
90'
+7
Желтая карточка
С. Гонсалес
90'
+3
Замена
Н. Шипчич
️️️️
Р. Лопес
Замена
Х. Чикко
️️️️
И. Нею
90'
+3
88'
Замена
М. Дауда
️️️️
Анхель
88'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Я. Бодигер
85'
Желтая карточка
Х. Амо
ГОЛ! 1:1!
С. Гонсалес
Пас отдал
Ф. Портильо
84'
Желтая карточка
А. Арамбарри
81'
78'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
Ф. Медрано
Замена
А. Арамбарри
️️️️
А. Ньом
70'
Замена
О. Уренья
️️️️
Н. Джуара
64'
Желтая карточка
И. Нею
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
T.
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Н. Гарсия
46'
43'
Желтая карточка
Р. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Alvaro Romero
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
4-1-4-1
13
Конде
15
Франкеса
23
Саэнс
55
Гонсалес
12
Ньом
91
Нею
7
Джуара
8
Сиссе
11
Гарсия
8
Ундабаррена
9
Гарсия
3-2-1-4
12
Сориано
22
Мартинес
5
3
Медрано
14
Бодигер
20
12
Лопес
9
Анхель
16
Санц
24
Амо
15
12
Ньом
4
Арамбарри
4
Арамбарри
12
Ньом
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
11
Гарсия
20
Портильо
20
Портильо
11
Гарсия
7
Джуара
28
Уренья
28
Уренья
7
Джуара
12
Лопес
3
Шипчич
3
Шипчич
12
Лопес
14
Бодигер
6
Гонсалес
6
Гонсалес
14
Бодигер
3
Медрано
22
Соррилья
22
Соррилья
3
Медрано
9
Анхель
15
Дауда
15
Дауда
9
Анхель
Остались в запасе
Леганес
Тенерифе
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
1
Tomeu Nadal
ВР
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Alvaro Romero
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
4
Abzi Diyaeddine
ЦЗ
6
Luis Perea
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
11
Alvaro Romero
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Леганес - Тенерифе
2
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
12
Офсайды
1
2
Количество передач
489
412
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
0
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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