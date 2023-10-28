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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эльче - Тенерифе
Эльче - Тенерифе: обзор матча 28 октября 2023
Эльче
28.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 1
Завершен
Тенерифе
55'
О. Плано
68'
Н. Кастро (П)
52'
J. Mellot
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Тенерифе
90'
+6
Желтая карточка
М. Дауда
77'
Замена
T.
️️️️
L. Williams
Замена
Фидель
️️️️
О. Плано
77'
72'
Желтая карточка
Э. Гальего
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Кастро
68'
66'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Р. Лопес
66'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Анхель
ГОЛ! 1:1!
О. Плано
55'
52'
ГОЛ! 0:1!
J. Mellot
Пас отдал
С. Гонсалес
46'
Замена
М. Дауда
️️️️
В. Рубио
34'
Желтая карточка
В. Рубио
25'
Желтая карточка
L. Williams
Замена
М. Эль-Гезуани
️️️️
B. Garcés
18'
15'
Желтая карточка
Х. Амо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
6
Педро Бигас
(К)
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
8
Николас Кастро
АП
17
Хосан
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
18
Borja Garcés
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-1-3-2
8
Сан Роман
7
Фернандес Меркау
18
Клер
6
Бигас
2
Гаспар
14
Фебас
20
Моренте
8
Кастро
20
Плано
18
17
Хосан
3-1-2-4
12
Сориано
5
6
Гонсалес
22
14
Корредера
12
Лопес
20
Рубио
9
Анхель
32
15
24
Амо
20
Плано
10
Фидель
10
Фидель
20
Плано
18
9
Эль-Гезуани
9
Эль-Гезуани
18
5
20
20
5
12
Лопес
14
Бодигер
14
Бодигер
12
Лопес
20
Рубио
15
Дауда
15
Дауда
20
Рубио
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
Остались в запасе
Эльче
Тенерифе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
34
Javi Pamies
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
10
Рауль Гути
ЦП
4
Родриго Мендоса
ЦП
10
Cristian Salvador
ЦФ
29
Nordin Al lal Milud
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
34
Isaac Hernández Pérez
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
16
Айтор Санц
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эльче - Тенерифе
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Мартинес Валеро
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