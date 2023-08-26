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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Сарагоса
Тенерифе - Сарагоса: обзор матча 26 августа 2023
Тенерифе
26.08.2023, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 1
Завершен
Сарагоса
69'
J. Amador
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Сарагоса
89'
Замена
С. Энрих
️️️️
И. Асон
Желтая карточка
Х. Сориано
88'
Желтая карточка
Х. Амо
88'
82'
Желтая карточка
А. Франкес
Замена
Э. Соррилья
️️️️
Н. Шипчич
82'
81'
Замена
Х. Грау
️️️️
М. Агуадо
Красная карточка
Анхель
76'
72'
Замена
В. Мольехо
️️️️
С. Бакиш
Замена
Х. Амо
️️️️
С. Гонсалес
70'
Замена
Анхель
️️️️
В. Рубио
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
J. Amador
Замена
T.
️️️️
Р. Лопес
57'
Желтая карточка
С. Гонсалес
47'
46'
Замена
С. Бермехо
️️️️
М. Меса
46'
Замена
Х. Валера
️️️️
Т. Мойя
38'
Желтая карточка
Ф. Гамес
1'
Желтая карточка
М. Меса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
15
Jair Amador
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
18
Марк Агуадо
ЦП
20
Иван Асон
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
11
Майкель Меса
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
22
Элади Соррилья
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Сарагоса
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Хауме Грау
ЦП
17
Серхио Бермехо
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
4-1-3-2
12
Сориано
22
Мартинес
3
Шипчич
6
Гонсалес
22
14
Корредера
20
Рубио
12
Лопес
19
Крус
4
18
Гальего
3-2-5
1
15
16
Франкес
15
Гамес
20
Мойя
18
Агуадо
20
Асон
17
16
11
Меса
12
Бакиш
12
Лопес
20
20
12
Лопес
3
Шипчич
22
Соррилья
22
Соррилья
3
Шипчич
20
Рубио
9
Анхель
9
Анхель
20
Рубио
6
Гонсалес
24
Амо
24
Амо
6
Гонсалес
18
Агуадо
16
Грау
16
Грау
18
Агуадо
11
Меса
17
Бермехо
17
Бермехо
11
Меса
12
Бакиш
11
Мольехо
11
Мольехо
12
Бакиш
20
Мойя
11
Валера
11
Валера
20
Мойя
20
Асон
9
Энрих
9
Энрих
20
Асон
Остались в запасе
Тенерифе
Сарагоса
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
26
Ethyan González
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
26
Ethyan González
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
16
Гаэтан Пуссен
ВР
6
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Тенерифе - Сарагоса
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
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