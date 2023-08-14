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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Овьедо
Тенерифе - Овьедо: обзор матча 14 августа 2023
Тенерифе
14.08.2023, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
18'
Э. Гальего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Овьедо
Желтая карточка
Х. Амо
85'
81'
Замена
Р. Ибарра
️️️️
S. Moyano
Замена
T.
️️️️
Р. Лопес
76'
64'
Замена
Алемао
️️️️
Борха
Замена
С. Гонсалес
️️️️
А. Санц
55'
Желтая карточка
А. Санц
51'
46'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
У. Рама
46'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
Д. Кальво
Замена
J. Mellot
️️️️
A. Buñuel
46'
Замена
Ф. Медрано
️️️️
Н. Мартинес
46'
Желтая карточка
A. Buñuel
37'
26'
Замена
О. Луэнго
️️️️
Л. Ахиядо
Желтая карточка
Н. Мартинес
21'
ГОЛ! 1:0!
Э. Гальего
18'
Желтая карточка
В. Рубио
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
10
Sebas Moyano
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
22
Уго Рама
АП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
6
J. Mier
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
1-1-3-5
12
Сориано
22
Мартинес
14
Корредера
20
Рубио
19
Крус
12
Лопес
18
Гальего
4
24
Амо
16
Санц
15
3-3-3-1
13
Роман
17
Ахиядо
12
Кальво
4
Костас
10
6
Камараса
6
Суарес
17
Росада
22
Рама
23
Бретонес
17
Борха
22
Мартинес
3
Медрано
3
Медрано
22
Мартинес
16
Санц
6
Гонсалес
6
Гонсалес
16
Санц
15
22
22
15
12
Лопес
20
20
12
Лопес
17
Ахиядо
15
Луэнго
15
Луэнго
17
Ахиядо
12
Кальво
2
Эрнандес
2
Эрнандес
12
Кальво
10
10
Ибарра
10
Ибарра
10
22
Рама
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
22
Рама
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
Остались в запасе
Тенерифе
Овьедо
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
6
J. Mier
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
6
J. Mier
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Тенерифе - Овьедо
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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