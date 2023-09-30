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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - Тенерифе
Эйбар - Тенерифе: обзор матча 30 сентября 2023
Эйбар
30.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 8 тур
3 : 0
Завершен
Тенерифе
60'
Стоичков
66'
Кике
90+1'
У. Венцедор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - Тенерифе
ГОЛ! 3:0!
У. Венцедор
90'
+1
Желтая карточка
Я. Казми
89'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Сориано
88'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Стоичков
88'
Замена
Я. Казми
️️️️
Кике
79'
Замена
A. Troncho
️️️️
J. Corpas
79'
Желтая карточка
J. Corpas
71'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
69'
67'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Анхель
Желтая карточка
Кике
66'
ГОЛ! 2:0!
Кике
Пас отдал
J. Corpas
66'
ГОЛ! 1:0!
Стоичков
Пас отдал
М. Сориано
60'
46'
Желтая карточка
Х. Амо
46'
Замена
А. Корредера
️️️️
С. Гонсалес
46'
Замена
В. Рубио
️️️️
Р. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
7
Кике
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
4
José León
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-2-4
13
Зидан
23
Техеро
23
Арбилья
22
Гутьеррес
25
Беррокаль
6
Альварес
21
Сориано
7
Кике
19
Стоичков
17
23
Перейра
3-2-2-3
12
Сориано
5
6
Гонсалес
22
Мартинес
20
14
Бодигер
19
Крус
12
Лопес
24
Амо
15
9
Анхель
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
17
29
29
17
21
Сориано
12
Венцедор
12
Венцедор
21
Сориано
7
Кике
9
Казми
9
Казми
7
Кике
19
Стоичков
19
19
19
Стоичков
6
Гонсалес
14
Корредера
14
Корредера
6
Гонсалес
12
Лопес
20
Рубио
20
Рубио
12
Лопес
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
Остались в запасе
Эйбар
Тенерифе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
4
José León
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
4
José León
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эйбар - Тенерифе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
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