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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Тенерифе
ФК Андорра - Тенерифе: обзор матча 03 сентября 2023
ФК Андорра
03.09.2023, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 1
Завершен
Тенерифе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Тенерифе
88'
Замена
A. Buñuel
️️️️
T.
Замена
А. Арройо
️️️️
A. Vilanova
83'
Замена
S. Molina
️️️️
А. Орельяна
80'
Замена
А. Петха
️️️️
М. Леаль
80'
Замена
A. Calvo
️️️️
Д. Пампин
80'
73'
Замена
В. Рубио
️️️️
Э. Соррилья
67'
Замена
Э. Гальего
️️️️
М. Дауда
56'
Желтая карточка
Ф. Медрано
46'
Замена
Н. Шипчич
️️️️
Х. Амо
44'
Желтая карточка
Х. Амо
36'
Желтая карточка
Р. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
4
José León
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
15
Diego González
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Тенерифе
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
4-2-1-3
1
2
Леаль
5
16
Пампин
3
Марса
18
Орельяна
21
7
Бенито
11
Ньето
24
Лобете
21
Бовер
3-2-1-4
12
Сориано
6
Гонсалес
22
3
Медрано
20
14
Корредера
12
Лопес
15
Дауда
22
Соррилья
24
Амо
4
5
12
Арройо
12
Арройо
5
2
Леаль
18
Петха
18
Петха
2
Леаль
18
Орельяна
14
14
18
Орельяна
16
Пампин
7
7
16
Пампин
24
Амо
3
Шипчич
3
Шипчич
24
Амо
22
Соррилья
20
Рубио
20
Рубио
22
Соррилья
20
15
15
20
15
Дауда
18
Гальего
18
Гальего
15
Дауда
Остались в запасе
ФК Андорра
Тенерифе
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Остались в запасе
73
Moha Ramos
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча ФК Андорра - Тенерифе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
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