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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Бургос
Тенерифе - Бургос: обзор матча 08 октября 2023
Тенерифе
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 10 тур
2 : 1
Завершен
Бургос
64'
Р. Лопес
68'
Э. Гальего (П)
76'
К. Санчес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Бургос
Замена
A. Buñuel
️️️️
J. Mellot
90'
+2
Замена
Анхель
️️️️
Э. Гальего
79'
Замена
T.
️️️️
В. Рубио
79'
76'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Санчес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Гальего
68'
67'
Желтая карточка
М. Муньос
ГОЛ! 1:0!
Р. Лопес
64'
57'
Замена
М. Муньос
️️️️
М. Атьенса
56'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
D. Ojeda
46'
Замена
А. Бермехо
️️️️
А. Родригес
Замена
Я. Бодигер
️️️️
L. Williams
46'
45'
+3
Желтая карточка
A. Córdoba Querejeta
45'
+1
Пенальти не реализован!
К. Санчес
Вторая желтая
М. Дауда
44'
Желтая карточка
А. Корредера
42'
Желтая карточка
М. Дауда
37'
15'
Желтая карточка
А. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Teto
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Бургос
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
4-1-2-3
12
Сориано
3
Медрано
5
6
Гонсалес
22
14
Корредера
20
Рубио
12
Лопес
24
Амо
18
Гальего
15
Дауда
4-2-1-3
13
Каро
17
Гонсалес
24
Савельич
3
Матос
18
17
Родригес
20
Атьенса
16
Санчес
99
21
4
Эльхесабаль
5
14
Бодигер
14
Бодигер
5
20
Рубио
20
20
20
Рубио
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
22
15
15
22
20
Атьенса
22
Муньос
22
Муньос
20
Атьенса
21
16
Мартин
16
Мартин
21
17
Родригес
95
Бермехо
95
Бермехо
17
Родригес
Остались в запасе
Тенерифе
Бургос
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Тенерифе - Бургос
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
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