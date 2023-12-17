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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Тенерифе
Расинг де Феррол - Тенерифе: обзор матча 17 декабря 2023
Расинг де Феррол
17.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 20 тур
1 : 1
Завершен
Тенерифе
52'
А. Хименес (П)
63'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Тенерифе
Замена
С. Куберо
️️️️
К. Висенте
89'
Замена
E. Clemente
️️️️
Д. Кастро
88'
86'
Замена
S. Caropitche
️️️️
Р. Лопес
79'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Ф. Медрано
Замена
S. Merino
️️️️
Э. Пена
78'
Замена
M. Justo
️️️️
А. Хименес
78'
69'
Желтая карточка
Анхель
63'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
59'
Замена
T.
️️️️
Э. Соррилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хименес
52'
51'
Желтая карточка
Н. Шипчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
8
Alex López
(К)
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
3
Никола Шипчич
(К)
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
9
Manu Justo
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
35
Salifo Caropitche
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
2-3-5
13
2
Дельмас
14
8
Берналь
8
7
Висенте
15
Кастро
8
Пена
14
Лосада
16
Дельгадо
20
Хименес
3-1-2-4
12
Сориано
3
Шипчич
6
Гонсалес
3
Медрано
14
Корредера
19
Крус
12
Лопес
9
Анхель
22
Соррилья
24
Амо
15
15
Кастро
5
5
15
Кастро
20
Хименес
9
9
20
Хименес
7
Висенте
2
Куберо
2
Куберо
7
Висенте
16
Мансанара
16
Мансанара
8
Пена
9
9
8
Пена
3
Медрано
22
Мартинес
22
Мартинес
3
Медрано
22
Соррилья
20
20
22
Соррилья
12
Лопес
35
35
12
Лопес
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Тенерифе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
20
Alassán Gutiérrez
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
32
Jesús Belza
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Расинг де Феррол - Тенерифе
1
2
Всего ударов по воротам
9
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
0
Нарушения
4
4
Офсайды
1
2
Количество передач
302
198
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
74
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
1
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
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