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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Эспаньол
Тенерифе - Эспаньол: обзор матча 25 сентября 2023
Тенерифе
25.09.2023, понедельник, 22:00
Испания. Сегунда, 7 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
16'
Э. Гальего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Эспаньол
Желтая карточка
Я. Бодигер
90'
+5
Замена
Я. Бодигер
️️️️
С. Гонсалес
90'
+1
84'
Желтая карточка
Рамон
Желтая карточка
Х. Сориано
83'
82'
Замена
А. Агуадо
️️️️
К. Баре
Замена
Анхель
️️️️
Э. Гальего
82'
76'
Желтая карточка
П. Милья
Замена
М. Дауда
️️️️
В. Рубио
73'
72'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
72'
Замена
С. Санчес
️️️️
Н. Меламед
64'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
П. Лосано
64'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Калеро
ГОЛ! 1:0!
Э. Гальего
16'
12'
Желтая карточка
Б. Оливан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
19
Луисми Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
24
Хосе Амо
ЦФ
4
José León
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
13
Рамон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
3-1-3-3
12
Сориано
3
Медрано
6
Гонсалес
22
14
Корредера
20
Рубио
12
Лопес
19
Крус
18
Гальего
4
24
Амо
4-2-3-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
12
Калеро
6
Кабрера
5
Оливан
88
Баре
10
Лосано
7
Пуадо
10
Меламед
11
Милья
22
Брейтуэйт
6
Гонсалес
14
Бодигер
14
Бодигер
6
Гонсалес
20
Рубио
15
Дауда
15
Дауда
20
Рубио
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
12
Калеро
21
Гомес
21
Гомес
12
Калеро
88
Баре
18
Агуадо
18
Агуадо
88
Баре
10
Лосано
8
Экспозито
8
Экспозито
10
Лосано
10
Меламед
25
Санчес
25
Санчес
10
Меламед
Остались в запасе
Тенерифе
Эспаньол
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Teto
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
32
Jesús Belza
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
20
Хосе Грагера
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Тенерифе - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
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