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    Марк Биверс - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Марк
    Фамилия Биверс
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Барнсли
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1989 (33 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Питерборо Юнайтед 15 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2022 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.04.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.04.2022 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    15.04.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Блэкберн (Блэкберн)
    20.03.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.03.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:3 Суонси (Суонси)
    12.03.2022 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.03.2022 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 1:1 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    04.03.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    09.02.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 4:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    25.01.2022 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    22.01.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    04.12.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    27.11.2021 Был в запасе Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:0 Барнсли (Барнсли)
    24.11.2021 1' -46' Блэкберн (Блэкберн) 4:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    44'
    20.11.2021 1' -84' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    06.11.2021 1' -80' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    02.11.2021 1' -81' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    30.10.2021 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    23.10.2021 1' -90' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.10.2021 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    16.10.2021 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    17.08.2021 1' -61' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    14.08.2021 1' -85' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Дерби Каунти (Дерби)
    25'
    07.08.2021 1' -88' Лутон Таун (Лутон) 3:0 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    65'
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