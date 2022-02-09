Марк Биверс - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Биверс
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнсли
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Биверс
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Барнсли
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Питерборо Юнайтед
|15
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.03.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:3
|Суонси (Суонси)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.03.2022
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|1:1
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|04.03.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|09.02.2022
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|4:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|25.01.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|22.01.2022
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:0
|Барнсли (Барнсли)
|24.11.2021
|1' -46'
|Блэкберн (Блэкберн)
|4:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|44'
|20.11.2021
|1' -84'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|06.11.2021
|1' -80'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|02.11.2021
|1' -81'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|30.10.2021
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|23.10.2021
|1' -90'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.10.2021
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:2
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|16.10.2021
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|17.08.2021
|1' -61'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|14.08.2021
|1' -85'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|25'
|07.08.2021
|1' -88'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|65'