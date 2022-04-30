Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Биверс - статистика

Завершил карьеру
21 ноября 1989 (36), Барнсли
#5 | Защитник
193 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Питерборо Юнайтед
15
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Миллуолл
3 : 0
30.04.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
23.04.2022
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Барнсли
0 : 2
18.04.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
15.04.2022
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
20.03.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 3
16.03.2022
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
12.03.2022
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Борнмут
1 : 1
08.03.2022
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
04.03.2022
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Кардифф
4 : 0
09.02.2022
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
25.01.2022
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вест Бромвич
3 : 0
22.01.2022
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
04.12.2021
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 0
27.11.2021
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Блэкберн
4 : 0
24.11.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 46'
44'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Сток Сити
2 : 0
20.11.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 1
06.11.2021
Фулхэм
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Питерборо Юнайтед
1 : 1
02.11.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Суонси
3 : 0
30.10.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
23.10.2021
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Халл Сити
1 : 2
20.10.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Мидлсбро
2 : 0
16.10.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.08.2021
Кардифф
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 1
14.08.2021
Дерби Каунти
1' - 85'
25'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
3 : 0
07.08.2021
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
65'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
1
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
2
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
6
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
3
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+