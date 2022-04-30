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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Питерборо Юнайтед
Миллуолл - Питерборо Юнайтед: обзор матча 30 апреля 2022
Миллуолл
30.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
3 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
53'
Б. Афобе
73'
Д. Найт (АГ)
76'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Питерборо Юнайтед
Замена
Т. Бьюри
️️️️
О. Бурк
82'
ГОЛ! 3:0!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Д. Уоллес
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Д. Найт
73'
73'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Ж. Фукс
57'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Мэрриот
57'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Ф. Кент
Замена
М. Беннетт
️️️️
Т. Брэдшоу
55'
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Р. Леонард
54'
ГОЛ! 1:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Сэйвилл
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
14
Джек Тэйлор
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
3-3-4
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
5
Купер
16
Митчелл
6
Сэйвилл
18
Леонард
20
МакНамара
9
Брэдшоу
23
Афобе
7
Бурк
3-1-3-1-2
13
Корнелл
5
Эдвардс
2
Кент
20
Найт
7
Фукс
23
Уорд
14
Тэйлор
14
Берроуз
11
Шмодикс
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
18
Леонард
17
Уоллес
17
Уоллес
18
Леонард
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Беннетт
9
Брэдшоу
7
Бурк
7
Бьюри
7
Бьюри
7
Бурк
7
Мэрриот
17
Поку
17
Поку
7
Мэрриот
7
Фукс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
7
Фукс
2
Кент
26
Джонс
26
Джонс
2
Кент
Остались в запасе
Миллуолл
Питерборо Юнайтед
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Миллуолл - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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