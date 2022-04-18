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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Питерборо Юнайтед
Барнсли - Питерборо Юнайтед: обзор матча 18 апреля 2022
Барнсли
18.04.2022, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
0 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
25'
Д. Мэрриот
75'
Ф. Кент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Питерборо Юнайтед
79'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Д. Кларк-Харрис
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Стайлс
79'
75'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кент
Пас отдал
Х. Берроуз
Замена
М. Вулф
️️️️
Р. Палмер
75'
65'
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
60'
Желтая карточка
Д. Мэрриот
Желтая карточка
Р. Палмер
59'
52'
Желтая карточка
К. Поку
Замена
К. Вудроу
️️️️
Р. Вита
46'
46'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Уорд
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэрриот
Пас отдал
С. Шмодикс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
14
Джек Тэйлор
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Барнсли
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Мэтти Вулф
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Уолтон
21
Вита
5
Андерсен
15
Китчинг
2
Бриттан
6
Гомес
4
Стайлс
17
Палмер
8
Кина
10
Басси
9
Моррис
3-1-2-1-3
13
Корнелл
20
Найт
5
Эдвардс
2
Кент
7
Фукс
23
Уорд
14
Берроуз
11
Шмодикс
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
14
Тэйлор
17
Палмер
14
Вулф
14
Вулф
17
Палмер
4
Стайлс
20
Адебойежо
20
Адебойежо
4
Стайлс
21
Вита
12
Вудроу
12
Вудроу
21
Вита
23
Уорд
17
Поку
17
Поку
23
Уорд
9
Кларк-Харрис
31
Рэндалл
31
Рэндалл
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
Остались в запасе
Барнсли
Питерборо Юнайтед
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Daniel Jinadu
ВР
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Барнсли - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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15 сентября
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«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
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