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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Барнсли
Питерборо Юнайтед - Барнсли: обзор матча 27 ноября 2021
Питерборо Юнайтед
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 0
Завершен
Барнсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Барнсли
89'
Замена
У. Хондермарк
️️️️
Д. Уильямс
83'
Желтая карточка
К. Гомес
78'
Желтая карточка
М. Юэл Андерсен
Желтая карточка
О. Норберн
74'
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Х. Берроуз
71'
67'
Замена
Р. Палмер
️️️️
D. Cole
67'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Бенсон
Замена
С. Шмодикс
️️️️
К. Корбетт
59'
Замена
О. Норберн
️️️️
К. Ковентри
59'
Желтая карточка
К. Ковентри
36'
Желтая карточка
Д. Батлер
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
9
Кай Корбетт
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
2-1-1-5
5
Эдвардс
4
Томпсон
6
Ковентри
23
Дембеле
14
Тэйлор
20
Найт
14
Берроуз
26
Батлер
9
Кларк-Харрис
4-1-2-3
40
Коллинс
28
Уильямс
6
Хелик
5
Андерсен
15
Китчинг
6
Гомес
4
Стайлс
19
Бенсон
12
Вудроу
9
Моррис
44
9
Корбетт
11
Шмодикс
11
Шмодикс
9
Корбетт
14
Берроуз
31
Рэндалл
31
Рэндалл
14
Берроуз
6
Ковентри
8
Норберн
8
Норберн
6
Ковентри
28
Уильямс
16
Хондермарк
16
Хондермарк
28
Уильямс
44
17
Палмер
17
Палмер
44
19
Бенсон
20
Адебойежо
20
Адебойежо
19
Бенсон
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Барнсли
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
28
Доминик Фризер
ПВ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Барнсли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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