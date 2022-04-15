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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Блэкберн
Питерборо Юнайтед - Блэкберн: обзор матча 15 апреля 2022
Питерборо Юнайтед
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Блэкберн
83'
С. Шмодикс
87'
Д. Мэрриот
77'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Блэкберн
Замена
Р. Браун
️️️️
К. Поку
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэрриот
Пас отдал
Д. Кларк-Харрис
87'
83'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Х. Берроуз
83'
77'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Я. Паул ван Хеке
Замена
Д. Рэндалл
️️️️
Ж. Фукс
73'
72'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Бакли
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Р. Джонс
61'
Желтая карточка
Ж. Фукс
52'
46'
Замена
Б. Дак
️️️️
С. Галлахер
43'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Ньямб
41'
Вторая желтая
А. Эдун
22'
Желтая карточка
А. Эдун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
17
Кваме Поку
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
23
Брэдли Дак
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
3-1-1-2-3
13
Корнелл
20
Найт
2
Кент
5
Эдвардс
7
Фукс
14
Берроуз
11
Шмодикс
17
Поку
9
Кларк-Харрис
14
Тэйлор
26
Джонс
3-3-1-3
1
Камински
24
Ньямб
6
ван Хеке
27
Трэвис
6
Бакли
26
Ленихэн
3
Гилс
22
Бреретон
16
Уортон
14
Эдун
20
Галлахер
17
Поку
10
Браун
10
Браун
17
Поку
7
Фукс
31
Рэндалл
31
Рэндалл
7
Фукс
26
Джонс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
26
Джонс
24
Ньямб
4
Джонсон
4
Джонсон
24
Ньямб
6
Бакли
24
Долан
24
Долан
6
Бакли
20
Галлахер
23
Дак
23
Дак
20
Галлахер
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Блэкберн
13
Уилл Блэкмор
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Блэкберн
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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