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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Сток Сити
Питерборо Юнайтед - Сток Сити: обзор матча 12 марта 2022
Питерборо Юнайтед
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
33'
Д. Кларк-Харрис
28'
Д. Браун
84'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Сток Сити
84'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бэйкер
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Тэйлор
81'
Замена
Б. Мамба
️️️️
Х. Берроуз
71'
71'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Томпсон
70'
Желтая карточка
С. Флетчер
66'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
Ф. Ягиелка
Замена
Р. Джонс
️️️️
Д. Мэрриот
65'
46'
Замена
Д. Майя
️️️️
Д. Духани
45'
+1
Желтая карточка
Д. Аллен
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк-Харрис
Пас отдал
Ж. Фукс
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Браун
Пас отдал
Д. Аллен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
23
Джо Уорд
ПП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Сток Сити
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-1-3-3
13
Корнелл
20
Найт
5
Эдвардс
2
Кент
7
Фукс
14
Берроуз
8
Норберн
23
Уорд
14
Тэйлор
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
3-2-3-3
4
Харвуд-Беллис
21
Духани
14
Тимон
19
Ягиелка
17
Честер
7
Аллен
8
Бэйкер
15
Томпсон
26
Флетчер
18
Браун
1
Бонхэм
14
Берроуз
19
Мамба
19
Мамба
14
Берроуз
7
Мэрриот
26
Джонс
26
Джонс
7
Мэрриот
14
Тэйлор
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
Тэйлор
19
Ягиелка
16
Уилмот
16
Уилмот
19
Ягиелка
21
Духани
9
Майя
9
Майя
21
Духани
15
Томпсон
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
15
Томпсон
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Сток Сити
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
Главный тренер
Грант Маккэнн
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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