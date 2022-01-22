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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед: обзор матча 22 января 2022
Вест Бромвич
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
79'
С. Кипр
85'
К. Грант
89'
Г. Диангана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Кент
Замена
Т. Феллоус
️️️️
К. Грант
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
Г. Диангана
Пас отдал
К. Робинсон
89'
ГОЛ! 2:0!
К. Грант
Пас отдал
К. Робинсон
85'
84'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Х. Берроуз
Желтая карточка
Д. Моламби
82'
ГОЛ! 1:0!
С. Кипр
79'
Замена
Д. Моламби
️️️️
М. Филлипс
74'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Кларк
74'
74'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Кларк-Харрис
69'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
Д. Грант
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Дайк
53'
49'
Замена
Д. Найт
️️️️
Р. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Оливер Норберн
ЦП
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Вест Бромвич
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
3-3-2-2
27
Баттон
5
Бартли
5
Кларк
4
Кипр
22
Таунсенд
8
Ливермор
2
Ферлонг
3
Рич
25
Филлипс
9
Дайк
9
Грант
2-1-1-5
19
Мамба
5
Эдвардс
8
Норберн
23
Дембеле
14
Тэйлор
13
Бенда
5
Биверс
2
Кент
9
Кларк-Харрис
9
Дайк
19
Диангана
19
Диангана
9
Дайк
9
Грант
18
Феллоус
18
Феллоус
9
Грант
25
Филлипс
8
Моламби
8
Моламби
25
Филлипс
5
Кларк
47
Робинсон
47
Робинсон
5
Кларк
14
Берроуз
23
Уорд
23
Уорд
14
Берроуз
5
Эдвардс
20
Найт
20
Найт
5
Эдвардс
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
8
Грант
11
Шмодикс
11
Шмодикс
8
Грант
Остались в запасе
Вест Бромвич
Питерборо Юнайтед
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
1
Алекс Палмер
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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