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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Фулхэм
Питерборо Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 06 ноября 2021
Питерборо Юнайтед
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
74'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Фулхэм
90'
+3
Желтая карточка
Т. Кэрни
Желтая карточка
О. Норберн
90'
90'
Замена
Э. Моусон
️️️️
А. Митрович
Замена
К. Поку
️️️️
Х. Берроуз
85'
84'
Желтая карточка
Т. Рим
Замена
И. Кану
️️️️
Д. Уорд
84'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
М. Биверс
80'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
Н. Кебану
66'
Желтая карточка
Н. Кебану
64'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Ж. Мишель Сери
46'
Замена
К. Тете
️️️️
Д. Одои
32'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
20
Джош Найт
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
1-1-5
23
Уорд
23
Дембеле
14
Тэйлор
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
14
Берроуз
8
Норберн
4-2-3-1
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
3
Рим
33
Робинсон
14
Сери
6
Рид
10
Уилсон
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
5
Биверс
5
Эдвардс
5
Эдвардс
5
Биверс
23
Уорд
11
Кану
11
Кану
23
Уорд
14
Берроуз
17
Поку
17
Поку
14
Берроуз
9
Митрович
26
Моусон
26
Моусон
9
Митрович
3
Одои
2
Тете
2
Тете
3
Одои
14
Сери
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Сери
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Фулхэм
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
20
Джош Найт
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
13
Уилл Блэкмор
ВР
20
Джош Найт
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Джошуа Онома
АП
14
Фабиу Карвалью
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Фулхэм
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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