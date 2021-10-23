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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 23 октября 2021
Питерборо Юнайтед
23.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
57'
Х. Берроуз
90+1'
С. Дембеле
50'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
ГОЛ! 2:1!
С. Дембеле
Пас отдал
О. Норберн
90'
+1
Замена
Д. Батлер
️️️️
Д. Тэйлор
89'
82'
Замена
К. Уиллок
️️️️
С. МакКаллум
67'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
Замена
К. Ковентри
️️️️
Д. Грант
67'
59'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Болл
ГОЛ! 1:1!
Х. Берроуз
57'
Замена
И. Кану
️️️️
Д. Уорд
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Хаир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
88
Сени Дьенг
ЦФ
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
1-1-1-5
5
Эдвардс
23
Уорд
23
Дембеле
8
Грант
11
Шмодикс
14
Тэйлор
8
Норберн
5
Биверс
2-2-1-5
2
Данн
5
Барбе
4
Болл
10
Йохансен
10
Хаир
16
Дикки
32
Остин
13
Дайкс
3
МакКаллум
37
Адома
8
Грант
6
Ковентри
6
Ковентри
8
Грант
23
Уорд
11
Кану
11
Кану
23
Уорд
14
Тэйлор
26
Батлер
26
Батлер
14
Тэйлор
4
Болл
10
Амос
10
Амос
4
Болл
3
МакКаллум
16
Уиллок
16
Уиллок
3
МакКаллум
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Остались в запасе
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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