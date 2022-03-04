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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед
Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед: обзор матча 04 марта 2022
Хаддерсфилд Таун
04.03.2022, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
3'
Д. Синани
7'
Т. Лис
72'
Т. Лис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. О'Брайен
77'
ГОЛ! 3:0!
Т. Лис
72'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Д. Холмс
71'
68'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Синани
60'
46'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Д. Грант
28'
Желтая карточка
О. Норберн
26'
Замена
О. Норберн
️️️️
К. Поку
ГОЛ! 2:0!
Т. Лис
Пас отдал
Д. Синани
7'
ГОЛ! 1:0!
Д. Синани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Питерборо Юнайтед
13
Стивен Бенда
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
5
Марк Биверс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
17
Кваме Поку
АП
23
Джо Уорд
ПП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Оливер Норберн
ЦП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
3-4-1-3
15
Тоффоло
12
Лис
5
Пирсон
13
Расселл
27
О'Брайен
14
Холмс
10
Синани
7
Томас
20
Тертон
21
Николлс
25
Уорд
4-1-2-2-1
13
Бенда
5
Эдвардс
5
Биверс
20
Найт
15
Коулсон
7
Фукс
23
Уорд
8
Грант
11
Шмодикс
17
Поку
26
Джонс
10
Синани
6
Эйтинг
6
Эйтинг
10
Синани
27
О'Брайен
29
Роудс
29
Роудс
27
О'Брайен
14
Холмс
18
Анджорин
18
Анджорин
14
Холмс
17
Поку
8
Норберн
8
Норберн
17
Поку
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
8
Грант
7
Мэрриот
7
Мэрриот
8
Грант
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Питерборо Юнайтед
2
Пипа
ПЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
13
Дэвид Корнелл
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
19
Бали Мамба
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
39
Каллум Мортон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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