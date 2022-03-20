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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед: обзор матча 20 марта 2022
Куинз Парк Рейнджерс
20.03.2022, воскресенье, 15:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 3
Завершен
Питерборо Юнайтед
9'
Л. Амос
39'
Д. Кларк-Харрис
53'
Д. Кларк-Харрис (П)
54'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед
90'
+2
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Кларк-Харрис
75'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Мэрриот
70'
Замена
Ж. Фукс
️️️️
Д. Тэйлор
66'
Желтая карточка
О. Норберн
Желтая карточка
С. Филд
65'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
А. Доззел
57'
Замена
Д. Томас
️️️️
А. Грэй
56'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Л. Амос
56'
55'
Желтая карточка
Д. Мэрриот
54'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэрриот
53'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Кларк-Харрис
45'
Желтая карточка
Б. Мамба
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк-Харрис
ГОЛ! 1:0!
Л. Амос
Пас отдал
А. Грэй
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
27
Кирен Вествуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Джордж Грант
ЦП
17
Кваме Поку
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
3-3-1-4
2
Данн
16
Дикки
28
Сэндерсон
10
Амос
26
Филд
21
Доззел
10
Хаир
3
МакКаллум
27
Вествуд
45
Грэй
37
Адома
4-2-1-3
13
Корнелл
19
Мамба
2
Кент
20
Найт
5
Эдвардс
23
Уорд
8
Норберн
11
Шмодикс
14
Тэйлор
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
21
Доззел
29
Хендрик
29
Хендрик
21
Доззел
45
Грэй
8
Томас
8
Томас
45
Грэй
10
Амос
32
Остин
32
Остин
10
Амос
14
Тэйлор
7
Фукс
7
Фукс
14
Тэйлор
7
Мэрриот
17
Поку
17
Поку
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
9
Тэйлор
9
Тэйлор
9
Кларк-Харрис
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Питерборо Юнайтед
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Питерборо Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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