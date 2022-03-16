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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Суонси
Питерборо Юнайтед - Суонси: обзор матча 16 марта 2022
Питерборо Юнайтед
16.03.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 38 тур
2 : 3
Завершен
Суонси
52'
С. Шмодикс
63'
Д. Мэрриот
44'
М. Обафеми
71'
М. Обафеми
90+1'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Суонси
90'
+4
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Патерсон
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Х. Вольф
88'
Желтая карточка
К. Ноутон
80'
Замена
К. Джозеф
️️️️
М. Обафеми
77'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
Д. Кларк-Харрис
77'
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Обафеми
68'
Замена
О. Нтчам
️️️️
К. Смит
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
С. Шмодикс
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мэрриот
63'
Замена
Д. Мэрриот
️️️️
Р. Джонс
63'
56'
Желтая карточка
Х. Вольф
Желтая карточка
Д. Найт
56'
ГОЛ! 1:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Р. Джонс
52'
48'
Желтая карточка
С. Кристи
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Обафеми
Пас отдал
Д. Патерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
8
Оливер Норберн
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Суонси
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Джордж Грант
ЦП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Корнелл
2
Кент
5
Эдвардс
20
Найт
19
Мамба
7
Фукс
8
Норберн
23
Уорд
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
3-3-1-4
26
Ноутон
5
Кабанго
29
Кристи
4
Даунс
6
Гримес
8
Смит
17
Вольф
35
Патерсон
21
Обафеми
1
Фишер
9
Пироэ
26
Джонс
7
Мэрриот
7
Мэрриот
26
Джонс
11
Шмодикс
14
Тэйлор
14
Тэйлор
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
9
Тэйлор
9
Тэйлор
9
Кларк-Харрис
35
Патерсон
4
Фултон
4
Фултон
35
Патерсон
8
Смит
10
Нтчам
10
Нтчам
8
Смит
21
Обафеми
22
Джозеф
22
Джозеф
21
Обафеми
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Суонси
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Марк Биверс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
8
Джордж Грант
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Суонси
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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