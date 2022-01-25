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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед
Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 25 января 2022
Бирмингем Сити
25.01.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
2 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
85'
Г. Гарднер
88'
С. Хоган
16'
Д. Мэрриот
67'
Д. Кларк-Харрис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 2:2!
С. Хоган
Пас отдал
Ж. Бела
88'
86'
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Кларк-Харрис
86'
Замена
С. Шмодикс
️️️️
К. Поку
ГОЛ! 1:2!
Г. Гарднер
85'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Джеймс
77'
67'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Кларк-Харрис
61'
Замена
К. Мортон
️️️️
Д. Мэрриот
Замена
Г. Гарднер
️️️️
И. Суньич
60'
Замена
Ж. Бела
️️️️
К. Педерсен
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Кент
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэрриот
Пас отдал
К. Поку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Питерборо Юнайтед
4
Натан Томпсон
ПЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
8
Оливер Норберн
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
53
Tate Campbell
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
20
Джош Найт
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Этеридж
2
Колен
4
Робертс
24
Педерсен
15
Менжи
26
Суньич
18
Вудс
8
Джеймс
11
Эрнандес
10
Юткевич
25
Хоган
2-1-5
19
Мамба
4
Томпсон
8
Норберн
17
Поку
2
Кент
5
Биверс
14
Тэйлор
14
Берроуз
26
Суньич
20
Гарднер
20
Гарднер
26
Суньич
8
Джеймс
10
Грэм
10
Грэм
8
Джеймс
24
Педерсен
91
Бела
91
Бела
24
Педерсен
9
Кларк-Харрис
20
Найт
20
Найт
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
39
Мортон
39
Мортон
7
Мэрриот
17
Поку
11
Шмодикс
11
Шмодикс
17
Поку
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Питерборо Юнайтед
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
53
Tate Campbell
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Джо Уорд
ЦП
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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