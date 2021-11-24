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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Питерборо Юнайтед
Блэкберн - Питерборо Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2021
Блэкберн
24.11.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
4 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
16'
Г. Пикеринг
35'
Б. Бреретон
45'
Д. Ленихэн
60'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Питерборо Юнайтед
71'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Замена
D. Butterworth
️️️️
Д. Бакли
68'
61'
Замена
К. Ковентри
️️️️
О. Норберн
ГОЛ! 4:0!
Б. Бреретон
60'
Желтая карточка
Б. Бреретон
53'
46'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Ф. Кент
46'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
М. Биверс
ГОЛ! 3:0!
Д. Ленихэн
Пас отдал
Д. Ротуэлл
45'
44'
Желтая карточка
М. Биверс
ГОЛ! 2:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
Т. Долан
35'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Айяла
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Пикеринг
Пас отдал
Д. Бакли
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
16
Скотт Уортон
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Питерборо Юнайтед
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
5
Марк Биверс
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
22
Бреретон
3
Пикеринг
24
Долан
16
Уортон
1-1-1-5
4
Томпсон
23
Уорд
23
Дембеле
26
Батлер
2
Кент
5
Биверс
8
Норберн
14
Тэйлор
4
Айяла
4
Джонсон
4
Джонсон
4
Айяла
6
Бакли
14
14
6
Бакли
2
Кент
5
Эдвардс
5
Эдвардс
2
Кент
8
Норберн
6
Ковентри
6
Ковентри
8
Норберн
5
Биверс
14
Берроуз
14
Берроуз
5
Биверс
Остались в запасе
Блэкберн
Питерборо Юнайтед
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Уилл Блэкмор
ВР
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
19
Jacob Davenport
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Блэкберн - Питерборо Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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